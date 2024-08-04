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ПОЛІТИКА

Норвегія виділяє $7,4 мільйона на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні

04 серпня 2024, 15:41
Норвегія виділяє $7,4 мільйона на підтримку програм ЮНІСЕФ в Україні
Фото: Главком
Допомогу отримають українські діти та їх сімʼї.

Уряд Норвегії виділить  $7,4 млн на збільшення фінансування програм ЮНІСЕФ (Представництво Дитячого фонду ООН) в Україні.

У Мінреінтеграції повідомили, що цю допомогу спрямують українським дітям та їх сімʼям, які постраждали внаслідок російської агресії.

У міністерстві підкреслили, що Норвегія є пʼятим найбільшим партнером ЮНІСЕФ у сфері гуманітарної допомоги українським дітям. За допомогою такого партнерства вони отримують необхідну підтримку у різних сферах.

Раніше Норвегія оголосила про передачу майже  $93 мільйонів на посилення протиповітряної оборони України. Премʼєр країни Гар Штере підкреслив, що українцям потрібна підтримка у протидії російським бомбам та ракетам.

Також Норвегія виділила близько $103 мільйонів на підтримку енергетичного сектору України. Частину коштів спрямували через Програму розвитку ООН на ремонт енергетичної інфраструктури, що забезпечує електроенергією Харківську область. За словами премʼєра Норвегії, ці гроші допоможуть забезпечити стабільне електропостачання для пологових блоків та операційних сімох лікарень регіону.

Норвегіядопомога УкраїніЮНІСЕФ

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