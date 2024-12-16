Норвегія виділяє понад $242 млн на зміцнення ВМС України

Гроші також підуть на розмінування та навчання українських військових.

Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (понад 242 млн доларів США) на зміцнення ВМС України. Серед іншого кошти будуть спрямовані на захист людей в Україні від атак, розмінування та навчання українських військових.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

"Україні потрібна додаткова підтримка, щоб надалі послабити російські морські сили в Чорному морі. Необхідно захистити українське населення та інфраструктуру від атак російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує важливий дохід для України", – зазначив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

Підтримка включає як пожертви для Збройних сил, так і матеріали, які придбають у промисловості. Частина коштів піде на системи, які можна використовувати для розмінування.