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ПОЛІТИКА

Норвегія виділяє понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України

07 квітня 2025, 19:35
Норвегія виділяє понад €400 млн на артилерійські боєприпаси для України
Фото: Главком
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підкреслив, що забезпечення артилерійськими боєприпасами є однією з головних потреб для української армії.

Норвегія виділяє 4 мільярди норвезьких крон на підтримку чеської ініціативи з купівлі артилерійських боєприпасів для України, а також ще 1 мільярд крон через механізми Європейського фонду миру. Загалом це становить понад 400 мільйонів євро.

Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії.

З цієї суми, 4 мільярди крон (приблизно 332 мільйони євро) підуть на закупівлю артилерійських снарядів для України по всьому світу в рамках чеської ініціативи. Норвегія вже надавала кошти на цей проєкт у 2024 році. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підкреслив, що забезпечення артилерійськими боєприпасами є однією з головних потреб для української армії, тому країна вирішила зробити свій внесок.

Ще 1 мільярд крон буде направлено через Європейський фонд миру, який фінансує військову допомогу для України, зокрема на закупівлю артилерійських боєприпасів. Стьоре зазначив, що Європа повинна брати на себе більшу відповідальність за підтримку України у її боротьбі за свободу. "Наші внески в Європейський фонд миру і підтримка чеської ініціативи демонструють, що Європа стоїть на стороні України", – додав він.

Раніше Норвегія підтримала придбання боєприпасів для України у місцевих виробників у співпраці з іншими країнами Північної Європи, а також передавала снаряди зі своїх складів і сприяла передачі технологій для виробництва боєприпасів в Україні за ліцензією.

Норвегіявійнабоєприпасидопомога Україні

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