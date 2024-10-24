Норвегія виділяє Україні $105 млн на енергетику

Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та уряд Норвегії надалі поглиблюють співпрацю задля відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це йдеться у релізі ПРООН.

Так, Норвегія виділяє Україні 1,1 млрд норвезьких крон (105 млн доларів США) на відновлення енергогенеруючих потужностей.

Зазначається, що цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. У межах такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими.