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Норвегія виділяє Україні $105 млн на енергетику

24 жовтня 2024, 19:09
Норвегія виділяє Україні $105 млн на енергетику
Фото: Главком
Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та уряд Норвегії надалі поглиблюють співпрацю задля відновлення енергетичної інфраструктури України.
 
Про це йдеться у релізі ПРООН.
 
Так, Норвегія виділяє Україні 1,1 млрд норвезьких крон (105 млн доларів США) на відновлення енергогенеруючих потужностей. 
 
Зазначається, що цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. У межах такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими. 
 
Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.
 
"Постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до гострої потреби у збільшенні виробництва електроенергії. На ринку відчувається дефіцит обладнання такого типу. Тому угода з ПРООН є дуже важливою для підтримки України цієї зими", - заявив  міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

 

Норвегіявійна в Україніпідтримка Україниросія окупанти

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