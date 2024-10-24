Норвегія виділяє Україні $105 млн на енергетику
24 жовтня 2024, 19:09
Фото: Главком
Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) та уряд Норвегії надалі поглиблюють співпрацю задля відновлення енергетичної інфраструктури України.
Про це йдеться у релізі ПРООН.
Так, Норвегія виділяє Україні 1,1 млрд норвезьких крон (105 млн доларів США) на відновлення енергогенеруючих потужностей.
Зазначається, що цей внесок значно пом'якшить вплив безперервних обстрілів енергетичної інфраструктури України. У межах такого посиленого партнерства будуть встановлені сонячні панелі для забезпечення резервного живлення шкіл і лікарень, а нещодавня угода забезпечить постачання додаткових 80 МВт потужності в національну електромережу цієї зими.
Завдяки Програмі енергетичного відновлення ПРООН забезпечення теплом і водою задовольнить потреби понад мільйона людей та промислових споживачів.
"Постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до гострої потреби у збільшенні виробництва електроенергії. На ринку відчувається дефіцит обладнання такого типу. Тому угода з ПРООН є дуже важливою для підтримки України цієї зими", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.