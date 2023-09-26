Норвегія виділила додаткову допомогу Україні в розмірі $92 млн

Влада Норвегії прийняла рішення надати додатково 1 млрд норвезьких крон ($92 млн) для громадян України, які потребують життєво важливої допомоги.

Про це йдеться на сайті уряду.

"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.

На зустрічі основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні і обговоренню способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час.

Крім того, на зустрічі обговорять реалізацію рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль з відновлення.

Серед 150 учасників зустрічі - представники української влади, ООН, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, інших гуманітарних організацій і країн-донорів.

За оцінками ООН, більше 17 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги і порядка 5 млн осіб внутрішньо переміщені особи. Також близько 6,2 млн осіб виїхали з України через війну росії.

"Кошти будуть використані для надання життєво важливої допомоги найуразливішим людям, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарних послуг, освіти, медичного обслуговування та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального і гендерного насильства", - йдеться на сайтіі.

Норвегія з початку повномасштабного вторгнення росії в україну надала понад $323,9 млн на гуманітарну підтримку і допомогу біженцям у сусідніх країнах.