Норвегія виділила додаткову допомогу Україні в розмірі $92 млн
Про це йдеться на сайті уряду.
"Цивільне населення України сильно постраждало внаслідок жорстокої війни, яку веде Росія. Зусилля українського народу по боротьбі зі щоденними нападами на мирних жителів і цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни", – заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.
На зустрічі основну увагу буде приділено складній гуманітарній ситуації, яку створює війна в Україні і обговоренню способів надання необхідної допомоги цивільному населенню в потрібний час.
Крім того, на зустрічі обговорять реалізацію рішення для переходу від короткострокової гуманітарної допомоги до довгострокових зусиль з відновлення.
Серед 150 учасників зустрічі - представники української влади, ООН, Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, інших гуманітарних організацій і країн-донорів.
За оцінками ООН, більше 17 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги і порядка 5 млн осіб внутрішньо переміщені особи. Також близько 6,2 млн осіб виїхали з України через війну росії.
"Кошти будуть використані для надання життєво важливої допомоги найуразливішим людям, дітям, біженцям і внутрішньо переміщеним особам, допомагаючи забезпечити їм доступ до житла, їжі, води та санітарних послуг, освіти, медичного обслуговування та психосоціальної підтримки, а також захист від сексуального і гендерного насильства", - йдеться на сайтіі.
Норвегія з початку повномасштабного вторгнення росії в україну надала понад $323,9 млн на гуманітарну підтримку і допомогу біженцям у сусідніх країнах.