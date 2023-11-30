Норвегія виділила кошти для продовольчої безпеки в Україні

Йдеться про 21,3 мільйона євро.

Норвегія оголосила про виділення 200 млн норвезьких крон (17 млн євро) Всесвітній продовольчій програмі, включно з гуманітарною продовольчою програмою "Зерно з України".



Про це повідомляє прес-службу уряду Норвегії.

Ще 50 млн норвезьких крон (4,2 млн євро) буде передано до Фонду України Світового банку.



"Норвегія продовжуватиме підтримувати народ України. Водночас ми не випускаємо з уваги й інші кризи у світі. Програма Нансена - один із прикладів того, як нам вдається об'єднати ці зусилля", - сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

При цьому наголошується, що ще 150 млн норвезьких крон (12,7 млн євро) буде виділено Всесвітній продовольчій програмі у відповідь на її заклик до надання надзвичайної допомоги Україні. Крім надання продовольчої допомоги поблизу лінії фронту, ці кошти будуть використані для розмінування сільськогосподарських земель, що дасть змогу фермерам якнайшвидше повернутися до виробництва продуктів харчування.