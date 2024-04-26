Норвегія виділить $13,6 млн на технічне обслуговування переданих Україні танків Leopard

Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 A4.

Норвегія виділить $13,6 мільйона (150 мільйонів норвезьких крон) на обслуговування танків Leopard 2 A4, які вона вже передала Україні. Технічна підтримка норвезьких танків проходить у Польщі.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зазначається, що раніше Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 A4 та допоміжні машини.

Як поінформували в уряді країни, за останні місяці Норвегія передала Україні озброєння на суму близько 1 мільярда норвезьких крон (90,6 млн доларів).

Зокрема було передано артилерійські снаряди, протитанкову зброю та мінні тральщики. Серед пожертв - 5 тисяч протитанкових ракет М72 та артилерійських снарядів, які використовуються в самохідних гаубицях М109.

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.