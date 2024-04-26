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ПОЛІТИКА

Норвегія виділить $13,6 млн на технічне обслуговування переданих Україні танків Leopard

26 квітня 2024, 20:11
Норвегія виділить $13,6 млн на технічне обслуговування переданих Україні танків Leopard
Фото: Главком
Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 A4.

Норвегія виділить $13,6 мільйона (150 мільйонів норвезьких крон) на обслуговування танків Leopard 2 A4, які вона вже передала Україні. Технічна підтримка норвезьких танків проходить у Польщі.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Зазначається, що раніше Україна отримала від Норвегії вісім танків Leopard 2 A4 та допоміжні машини.

Як поінформували в уряді країни, за останні місяці Норвегія передала Україні озброєння на суму близько 1 мільярда норвезьких крон (90,6 млн доларів).

Зокрема було передано артилерійські снаряди, протитанкову зброю та мінні тральщики. Серед пожертв - 5 тисяч протитанкових ракет М72 та артилерійських снарядів, які використовуються в самохідних гаубицях М109.

Прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що країна фінансово долучиться до ініціативи із забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони.

Норвегіядопомога УкраїніLeopard

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