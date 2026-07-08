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Норвегія виділить €268 млн на ракети Patriot для України

08 липня 2026, 13:47
Норвегія виділить €268 млн на ракети Patriot для України
Фото: Главком
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що допомога Україні є питанням безпеки всієї Європи.

Норвегія виділить близько 268 млн євро на посилення протиповітряної оборони України, зокрема на закупівлю ракет для систем Patriot. 

Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.

Осло спільно з Данією, Німеччиною та Канадою фінансуватиме закупівлю нових ракет безпосередньо у США в межах програми PURL. Водночас через тривалі терміни виробництва частини боєприпасів Норвегія планує придбати ракети у країн, які вже мають їх на озброєнні, щоб прискорити їхнє постачання Україні.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що допомога Україні є питанням безпеки всієї Європи.

"Боротьба України за свою оборону – це наша боротьба за власну безпеку. Україна щодня відбиває російські атаки, але для захисту від балістичних ракет їй потрібні додаткові можливості", – заявив він.

Крім того, Норвегія виділяє фінансування для участі в українській ініціативі зі спільної з європейськими партнерами розробки систем протидії балістичним ракетам.

Питання дефіциту ракет-перехоплювачів для Patriot залишається одним із найгостріших для України. Раніше радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що запасів таких боєприпасів критично бракує, а країни, які межують із росією, не поспішають передавати власні резерви через безпекові ризики.

Норвегіявійнадопомога Україні

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