Норвегія виділить €268 млн на ракети Patriot для України
Норвегія виділить близько 268 млн євро на посилення протиповітряної оборони України, зокрема на закупівлю ракет для систем Patriot.
Про це повідомила пресслужба уряду Норвегії.
Осло спільно з Данією, Німеччиною та Канадою фінансуватиме закупівлю нових ракет безпосередньо у США в межах програми PURL. Водночас через тривалі терміни виробництва частини боєприпасів Норвегія планує придбати ракети у країн, які вже мають їх на озброєнні, щоб прискорити їхнє постачання Україні.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що допомога Україні є питанням безпеки всієї Європи.
"Боротьба України за свою оборону – це наша боротьба за власну безпеку. Україна щодня відбиває російські атаки, але для захисту від балістичних ракет їй потрібні додаткові можливості", – заявив він.
Крім того, Норвегія виділяє фінансування для участі в українській ініціативі зі спільної з європейськими партнерами розробки систем протидії балістичним ракетам.
Питання дефіциту ракет-перехоплювачів для Patriot залишається одним із найгостріших для України. Раніше радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") заявив, що запасів таких боєприпасів критично бракує, а країни, які межують із росією, не поспішають передавати власні резерви через безпекові ризики.