Норвегія виділить фінансову допомогу для розмінування України

Уряд Норвегії вирішив надати додаткові 200 млн крон (приблизно €17,4 млн) на гуманітарне розмінування.

Норвегія надасть близько €17 млн на розмінування в Україні територій, де велися бойові дії.

Про це заявила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Уряд Норвегії вирішив надати додаткові 200 млн крон (приблизно €17,4 млн) на гуманітарне розмінування. Зазначають, що з цією сумою внесок Норвегії у цьому питанні зростає більш ніж удвічі: перед цим з лютого 2022 року Норвегія надала на розмінування 164 млн крон.

Кошти будуть надаватися через профільні організації, що займаються розмінуванням, як Norwegian People’s Aid, the HALO Trust та систему ООН у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.

"Розчищення від мін рятує життя і захищає цивільних, зокрема дітей. Це також необхідна умова для того, щоб можливо було надавати іншу допомогу та відновлювати інфраструктуру", – зазначила міністерка закордонних справ Аннікен Вітфельд.

У комюніке нагадали також, що внаслідок війни мінами й нерозірваними снарядами засмічено великі площі сільськогосподарських земель, тож опосередковано розмінування є внеском і в продовольчу безпеку.

Зазначається, що розмінування є важливим напрямком як для самих українців, так і для зусиль Норвегії в Україні. Гуманітарне розмінування є одним із п'яти найважливіших пріоритетів України у власному плані відновлення країни. Українська влада віддає пріоритет розмінуванню сільськогосподарських земель і розчищенню критично важливої інфраструктури.

У МЗС Норвегії уточнили, що близько 30 % території України зараз вкрито мінами і вибухівкою, що не розірвалася. Вкрай важливо розчистити землю, щоб українські фермери могли обробляти її.

"Таким чином, російська війна на території України не тільки зачіпає Україну, а й загрожує безпечному доступу до продовольства в усьому світі", - сказала міністр закордонних справ Хуітфельдт.