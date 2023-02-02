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Норвегія виділить гроші для допомоги Україні з нафтогазових доходів

02 лютого 2023, 18:23
Норвегія виділить гроші для допомоги Україні з нафтогазових доходів
Норвегія планує використати свій суверенний фонд у розмірі 1,3 трильйона доларів для оплати запланованої довгострокової програми допомоги Україні.

Норвегія планує використати свій суверенний фонд у розмірі 1,3 трильйона доларів для оплати запланованої довгострокової програми допомоги Україні.

Про це, як передає Bloomberg, заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стор.

Інформагенство зазначає, що отримавши вигоду від різкого збільшення доходів від продажу нафти і газу після початку повномасштабної російської збройної агресії, скандинавська країна профінансує пакет військової та цивільної допомоги воюючій Україні.

Цей документ, який передбачає "тимчасове" збільшення залежності від фонду "на чорний день", має бути представлений урядом наступного тижня, заявив сьогодні норвезький прем'єр-міністр у своєму виступі перед законодавцями в Осло.

"Ми вважаємо, що це виправдано в умовах посилення політики безпеки, - сказав Гар Стор. - У наших національних інтересах, щоб Україна не програла цю війну, і ми перебуваємо в ситуації, коли у нас є простір для дій завдяки надзвичайним доходам від нафтового сектору".

За словами прем'єр-міністра, план не передбачає закупівель у норвезьких оборонних компаній, серед яких Kongsberg Gruppen ASA і Nammo AS.

Країна, яка також має спільний кордон з росією, минулого року надала Україні військову та цивільну допомогу на загальну суму понад 10 мільярдів крон (1 мільярд доларів).

Норвегія

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