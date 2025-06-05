Норвегія виділить Україні $7 млрд у 2025 році

Умєров провів важливу розмову із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком

Міністр оборони Рустем Умєров, перебуваючи з робочим візитом у Брюсселі, провів низку важливих зустрічей, зокрема - з міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком.

Про це Умєров повідомив у фейсбуці.

"Продовжую роботу у Брюсселі. Сьогодні - участь у засіданні Ради Україна – НАТО та низка двосторонніх зустрічей із союзниками. Провів важливу розмову із міністром оборони Норвегії Торе Оншуусом Сандвіком. Норвегія - серед лідерів за обсягом допомоги Україні: у 2025 році вона виділить 7 млрд доларів", - сказав він.

Умєров зазначив, що вони обговорювали, як найефективніше використати ці кошти. Серед пріоритетів - розвиток спільних проєктів, зокрема у сфері безпілотних систем.

Йдеться про закупівлю українських БПЛА, фінансування виробництва вітчизняних зразків, а також спільну роботу за “данською моделлю” або в інших форматах.

"Представив норвезькому колезі наші технологічні рішення, які вже працюють на полі бою. Маємо потенціал масштабувати їх разом із партнерами - і Норвегія тут може відіграти важливу роль. Дякую уряду Норвегії за стратегічне бачення, рішучість і послідовну підтримку нашої держави", - додав Умєров.