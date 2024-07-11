Норвегія виділить Україні понад $90 млн на посилення ППО
11 липня 2024, 17:35
Фото: Главком
Стьоре також зазначив, що Норвегія разом з Німеччиною передасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T цієї осені.
Норвегія виділить 1 мільярд крон (близько 92,69 мільйона доларів) на посилення протиповітряної оборони України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Йонаса Гар Стьоре у четвер на саміті НАТО.
"Українцям потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - сказав Стьоре в заяві.
Він також згадав про жорстокий ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві та авіаудари по інших містах України в понеділок.
"Жорстокі атаки, які ми цього тижня, показують, чому для українців так важливо мати більший захист від російських повітряних атак", – додав він.
Стьоре також зазначив, що Норвегія разом з Німеччиною передасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T цієї осені.
Уряд Норвегії заявив, що цей 1 мільярд крон піде на ініціативу Німеччини з посилення ППО України. Загалом Норвегія виділила 4 мільярди крон на фінансування заходів протиповітряної оборони України до 2024 року, додали в Осло.