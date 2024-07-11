Норвегія виділить Україні понад $90 млн на посилення ППО

Стьоре також зазначив, що Норвегія разом з Німеччиною передасть Україні батарею протиповітряної оборони IRIS-T цієї осені.

Норвегія виділить 1 мільярд крон (близько 92,69 мільйона доларів) на посилення протиповітряної оборони України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву прем’єр-міністра країни Йонаса Гар Стьоре у четвер на саміті НАТО.

"Українцям потрібна більша протиповітряна оборона, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет", - сказав Стьоре в заяві.

Він також згадав про жорстокий ракетний удар по лікарні "Охматдит" у Києві та авіаудари по інших містах України в понеділок.