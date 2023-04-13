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Норвегія висилає з посольства в Осло кілька російських шпигунів

13 квітня 2023, 18:36
Норвегія висилає з посольства в Осло кілька російських шпигунів
Стоп росія
Вони, за даними поліції, де-факто займалися шпигунською діяльністю під дипломатичним прикриттям.

Норвегія оголосила 15 співробітників посольства рф небажаними особами у країні.  
Про це заявили у МЗС Норвегії.

За діяльністю шпигунів стежили вже де-який час, додали у відомстві.

"Уряд вирішив оголосити персонами нон грата 15 співробітників російської розвідки, які діяли у Норвегії під дипломатичним прикриттям. Зазначені співробітники мають залишити країну у стислі терміни. Співробітникам розвідки, які хочуть приїхати у Норвегію, не видаватимуться візи", – йдеться у заяві норвезького МЗС.

Міністерка закордонних справ Аннікен Гуйтфельдт зазначила, що діяльність цих росіян несумісна з їхнім дипломатичним статусом, а рішення Норвегії – важливий крок для зменшення розвідувальної активності рф у країні та захисту національних інтересів Норвегії.

росія наразі є найбільшою загрозою для Норвегії з точки зору розвідувальної діяльності, додала вона.

Водночас Норвегія прагне і надалі підтримувати нормальні дипломатичні відносини з росією.

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