Норвегія заборонила в'їзд для автомобілів із російськими номерами

Починаючи з опівночі 3 жовтня легкові автомобілі з номерами рф більше не зможуть перетнути кордон Норвегії.

У п'ятницю, 29 вересня, МЗС Норвегії оголосило, що заборонить в'їзд до країни легковим автомобілям із російською реєстрацією. Заборона почне діяти з наступного тижня.



Про це повідомляє видання Associated press.

Проте, автобуси та мікроавтобуси з десятьма і більше місцями все ще зможуть перетинати кордон через прикордонний пункт у Сторскогу, єдиному пункті перетину кордону між Норвегією та росією.



Винятки запровадять для дипломатичних транспортних засобів, автомобілів, що належать норвезьким громадянам і членам їхніх сімей, які постійно проживають в росії, а також для поїздок, необхідних з гуманітарних причин, таких як гостра хвороба, смерть або сімейні похорони.

Норвегія "стоїть разом із союзниками та однодумцями у протидії жорстокій агресивній війні з боку росії", зазначив міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хутфельдт.

Згідно з рішенням ЄС, транспортні засоби, зареєстровані в рф, більше не можуть в'їжджати на територію 27 членів блоку, включаючи три країни Балтії - Естонію, Латвію і Литву - Фінляндію і Польщу.