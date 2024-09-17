Норвегія зафіксувала стрибок радіації на кордоні з росією

Радіаційні рівні вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища.

Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) виявило в повітряних фільтрах цезій, кількість якого є "дуже низькою".

Про це повідомляє Barrents Observer.

Фільтри з Віксйоф'єлла і Сванховда аналізують у відділі аварійної готовності в Пасвіку раз на тиждень. Радіоактивний цезій-137 з'явився десь між 9 і 12 вересня.

"Рівні явно вищі за норму, але не становлять ризику для людей або навколишнього середовища. Ми виявили 5 мкБк/м3 на фільтрувальній станції у Сванховді на 37-му тижні (9-16 вересня), і ми виміряли таку ж концентрацію (5 мкБк/м3) на фільтрувальній станції у Віксйоф'єллі на 36/37-му тижні (5-12 вересня)", – каже Бредо Меллер з підрозділу аварійної готовності DSA у Сванховді.