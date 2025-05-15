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Норвегія завершить постачання F-16 Україні впродовж року

15 травня 2025, 18:33
Норвегія завершить постачання F-16 Україні впродовж року
Фото: Главком
Передача норвезьких F-16 Україні відбувається згідно із планом
Норвегія завершить постачання літаків F-16 Україні протягом 2025 року.
 
Про це заявив міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, його цитує NRK. 
 
Медіа зазначило, що після того, як торік норвезький уряд підтвердив передання Україні винищувачів F-16, деякі літаки вже доправили. Решту, за словами Сандвіка, планують передати Києву протягом поточного року. 
 
"Передання норвезьких F-16 відбувається згідно із планом, але з міркувань оперативної безпеки України й після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків передано", – розповів міністр. 
 
Він додав, що, крім цього, торік Норвегія збільшила підтримку Повітряних сил України на 1,3 млрд норвезьких крон (понад $124,8 млн), чим "сприяє поліпшенню повітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками коаліції повітряної оборони". 

 

Норвегіявійна в Україніросія окупанти

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