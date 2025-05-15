Норвегія завершить постачання F-16 Україні впродовж року

Норвегія завершить постачання літаків F-16 Україні протягом 2025 року.

Медіа зазначило, що після того, як торік норвезький уряд підтвердив передання Україні винищувачів F-16, деякі літаки вже доправили. Решту, за словами Сандвіка, планують передати Києву протягом поточного року.

"Передання норвезьких F-16 відбувається згідно із планом, але з міркувань оперативної безпеки України й після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків передано", – розповів міністр.

Він додав, що, крім цього, торік Норвегія збільшила підтримку Повітряних сил України на 1,3 млрд норвезьких крон (понад $124,8 млн), чим "сприяє поліпшенню повітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками коаліції повітряної оборони".