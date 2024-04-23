Норвегія заявила про істотне збільшення військової допомоги Україні
Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Le Monde.
Міністр заявив, що йдеться про значне збільшення, яке справді є актуальним порівняно з тим, що ми зробили досі.
За словами Ейде, суму допомоги ще не визначено, адже вона має бути предметом обговорення з іншими сторонами.
"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що платимо багато. Ми справді повинні думати про те, як це закінчиться стратегічно. І перемога росії - не варіант", - сказав Ейде.
Крім того, Норвегія приєднається до ініціативи із забезпечення України додатковими засобами ППО.