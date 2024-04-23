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Норвегія заявила про істотне збільшення військової допомоги Україні

23 квітня 2024, 10:46
Норвегія заявила про істотне збільшення військової допомоги Україні
Фото: Главком
Осло планує "суттєве" збільшення допомоги Україні, але сума ще не визначена.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Еспен Барт Ейде, повідомляє Le Monde.

Міністр заявив, що йдеться про значне збільшення, яке справді є актуальним порівняно з тим, що ми зробили досі. 

За словами Ейде, суму допомоги ще не визначено, адже вона має бути предметом обговорення з іншими сторонами. 

"Ми не можемо бути самовдоволеними і говорити, що платимо багато. Ми справді повинні думати про те, як це закінчиться стратегічно. І перемога росії - не варіант", - сказав Ейде.

Крім того, Норвегія приєднається до ініціативи із забезпечення України додатковими засобами ППО.

 

Норвегіяпідтримка України

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