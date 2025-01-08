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ПОЛІТИКА

Норвегія збільшує фінансування на розмінування України, зокрема за участю собак-саперів

08 січня 2025, 13:02
Норвегія збільшує фінансування на розмінування України, зокрема за участю собак-саперів
Фото: Главком
В уряді Норвегії зазначили, що Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які надають допомогу в розмінуванні.

Норвегія виділить у 2025 році 164 мільйони норвезьких крон (близько 14 млн євро) на підтримку зусиль з розмінування України, зокрема, з використанням собак-міношукачів.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

У Ромнах норвезька організація Norsk Folkehjelp та Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) створили тренувальну базу для собак-саперів та кінологів. Починаючи з 2022 року, тренувальний центр професіоналізував і систематизував роботу із забезпечення собак і кінологів найкращими умовами для участі в розмінуванні. У грудні норвезький уряд оголосив, що підтримка роботи Norsk Folkehjelp в Україні буде збільшена на 164 мільйони норвезьких крон на 2025 рік.

"Міни не роблять різниці між комбатантами та цивільними особами. Очищення від мін та вибухонебезпечних предметів рятує життя тут і зараз, але це також рятує майбутні покоління від каліцтва та загибелі цивільного населення.

Norsk Folkehjelp має багаторічний досвід у розмінуванні, і їхні зусилля є важливим внеском у забезпечення безпечного майбутнього для українського народу", – заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

В уряді Норвегії зазначили, що Norsk Folkehjelp стала одним із 69 сертифікованих міжнародних партнерів, які надають допомогу в розмінуванні. Зусилля Norsk Folkehjelp включають підготовку 14 мінно-розшукових собак та розвиток українського потенціалу у сфері розмінування за допомогою собак.

Норвегіявійнадопомога Українірозмінування

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