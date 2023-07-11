Норвегія збільшить військову допомогу України на $240 млн

Збільшення підтримки буде зроблено в рамках програми Нансена, яка розрахована на 75 млрд крон на п'ять років.

Норвегія збільшить свою військову допомогу Україні на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) цього року до 10 млрд крон.

Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Гар Стере, Україна зараз гостро потребує додаткової військової підтримки та матеріалів.

Раніше Норвегія зобов'язалася надати 15 млрд крон на громадянську та військову підтримку у 2023 році в рамках програми.

Крім того, Норвегія також дасть більше коштів у фонд підтримки України НАТО. Країна надасть 300 мільйонів норвезьких крон у 2023 році та внесе загалом 1,5 млрд норвезьких крон впродовж п'яти років.

За словами Стере, це чіткий сигнал щодо довгострокової підтримки зусиль України щодо проведення реформ, який ще більше зв'яже Україну з альянсом.