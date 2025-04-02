Норвезька фірма оформила фальшиву страховку для російських танкерів – Reuters

Проте компанія належить громадянину рф Андрію Мочаліну.

Норвегія викрила компанію, яка підробляла страхові документи для російських танкерів.

Тепер фірма знаходиться під слідством, пише агенція Reuters.

Уряд Норвегії розслідує діяльність компанії Romarine AS, яка начебто видавала фальшиві страхові документи для десятків старих нафтових танкерів, які використовувала рося для обходу міжнародних санкцій.

Фірма була зареєстрована в Норвегії і мала веб-сайт, де вказува, що компанія надає страхове покриття для суден, які є частиною тіньового флоту рф. Деякі з них навіть перебувають під санкціями Заходу.

Нразі Управління фінансового нагляду Норвегії заявило, що Romarine AS не була офіційно зареєстрована як страховий постачальник.

ЄС і США ввели санкції на сотні суден, підозрюючи, що рф використовує їх для обходу обмежень на експорт нафти та інших вантажів.

Ці танкери не покриваються звичайними страховими компаніями, що створює ризик аварій, забруднення навколишнього середовища та інших небезпечних наслідків.

Компанія Romarine AS привернула увагу, аде вона намагалася створити враження, начебто російські танкери мають західну страховку на випадок екологічних катастроф або затоплення.

"Це надзвичайно незвичайний випадок", - сказав чиновник FSA Джо Г'єдрем.

Також виявилось, що компанія Romarine AS належить громадянину рф Андрію Мочаліну, екс співробітнику норвезької страхової компанії Hydor AS.