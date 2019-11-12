Норвезька компанія призупинила будівництво сонячної електростанції через ймовірні зміни "зеленого тарифу"

"У цей проєкт компанія вклала 2-3 мільйони євро, і зараз його повністю зупинено"

Компанія Scatec Solar зупинила реалізацію проєкту з будівництва сонячної електростанції (СЕС) у Херсонській області через анонсовані зміни до системи виплати "зеленого тарифу".

Про це повідомила керівниця з управління бізнесу компанії в Україні Аліна Свідерська, повідомляє "Громадське".

Зазначається, що рішення призупинити будівництво електростанції потужністю 65 мегаватів ухвалили через зміни до системи виплати "зеленого тарифу", які готує уряд. Зокрема, через них електростанція компанії може втратити можливість продавати електрику до енергомережі за "зеленим тарифом", тобто за вищою, ніж ринкова, ціною.

"У цей проєкт компанія вклала 2-3 мільйони євро, і зараз його повністю зупинено", - повідомила Свідерська після засідання комітету "Європейської бізнес асоціації" з питань палива та енергетики.

За її словами, уряд планує скоротити термін, коли збудовані електростанції зможуть отримати "зелений тариф" і відповідно до анонсованих дат, компанія свою електростанцію добудувати не встигне.

Зазначимо, що енергія, яку виробляють в Україні "зелені" електростанції (вітрові та сонячні електростанції) продається за "зеленим" тарифом, який в Україні один з найвищих у Європі. Напередодні в уряді запропонували інвесторам добровільно погодитися на зниження цього тарифу.

Нагадаємо, що Зеленський планує знизити "зелені" тарифи