Норвезька компанія відкриває офіс у Києві для виробництва ППО і дронів

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про відкриття офісу Kongsberg у Києві та наголосив на стратегічному значенні цієї співпраці.

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace, що входить до складу промислового концерну Kongsberg Gruppen, оголосила про початок партнерства з двома українськими підприємствами для створення серійних, недорогих засобів протиповітряної оборони та безпілотних морських платформ.

У рамках цієї співпраці Kongsberg планує відкрити постійний офіс у Києві для координації проєктів на українській території. Як повідомив президент компанії Ейрік Лі, відповідні меморандуми були підписані під час його візиту до української столиці.

Основна мета – спільне виробництво ППО-ракет, здатних ефективно знищувати повітряні цілі, зокрема дрони. Kongsberg підкреслює, що в умовах постійних атак українській стороні необхідні високоефективні, але фінансово доступні ракети, які можна виробляти у великих кількостях.

"Разом із нашим українським партнером, за підтримки уряду Норвегії, ми розпочинаємо розробку ракети, сумісної з системою NASAMS. Цей проєкт спрямований на те, щоб забезпечити Україну дієвими засобами захисту в умовах зростаючої загрози з повітря", – зазначив Лі.

Міністр оборони Норвегії Торе Сандвік, який 22 червня перебував з офіційним візитом у Києві, підтвердив, що норвезький уряд профінансує розробку доступнішої ракети, яку можна буде інтегрувати в систему NASAMS, що вже застосовується в Україні.

Окрім того, Kongsberg підписала окрему угоду про наміри з іншим українським підприємством – щодо розробки безпілотних надводних суден з бойовими модулями. Такі платформи можуть відігравати важливу роль у захисті морських кордонів.

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про відкриття офісу Kongsberg у Києві та наголосив на стратегічному значенні цієї співпраці:

"Ми працюємо над спільними проєктами з модернізації систем ППО. Створення нових рішень на базі NASAMS дозволить нам ще краще захищати критичну інфраструктуру та населення".