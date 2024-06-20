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Норвезька оборонна компанія відкриває завод із виробництва ракет

20 червня 2024, 18:55
Норвезька оборонна компанія відкриває завод із виробництва ракет
Фото: Главком
Планують виготовляти кілька сотень одиниць зброї на рік.
Норвезька оборонна компанія Kongsberg Gruppen (один із виробників комплексів NASAMS) відкриває у Конгсберзі новий завод, що виготовлятиме ракети.
 
Про це пише Reuters.
 
У компанії відзначили зростання попиту з боку країн Заходу на тлі війни в Україні та модернізації Китаєм своїх збройних сил. Союзники НАТО прагнуть збільшити власне виробництво зброї, боєприпасів і ракет, частково для постачання Києву, та найголовніше - аби поповнити свої запаси і протистояти новим загрозам.
 
Рішення про будівництво заводу ухвалили ще у 2021 році. Запит на продукцію надіслали тоді ВМС США, які вибрали для свого флоту протикорабельну ракету Naval Strike Missile із дальністю дії 250 км. Війна в Україні лише збільшила пакети замовлень компанії.
 
На заводі вироблятимуть протикорабельні ракети сімейства JSM (Joint Strike Missile) та NSM (Naval Strike Missile). Йдеться про обсяги у кілька сотень одиниць на рік.
 
Kongsberg планує розширити своє виробництво і розглядає як варіант США та Австралію.
Норвегіявійна в Українівиробництво зброїросія окупанти

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