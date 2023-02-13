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ПОЛІТИКА

Норвезька розвідка дала прогноз майбутнього росії

13 лютого 2023, 19:57
Норвезька розвідка дала прогноз майбутнього росії
Стоп росія
Пропаганда та маніпулювання суспільною думкою в рф тільки посиляться

У найближчі роки не слід очікувати, що росія стане нормальною державою. Вона все більше скочуватиметься в авторитаризм і мілітаризовану диктатуру.

Про це заявив заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум, коментуючи результати щорічної оцінки ризиків – першої після російського вторгнення в Україну, повідомляє AFP.

"Повороту немає. російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою. Інтереси росії будуть несумісні з інтересами Заходу", – сказав він.
Пропаганда та маніпулювання суспільною думкою в рф тільки посиляться, і це змусить москву шукати ще тісніших зв'язків з авторитарними режимами по всьому світу, вважають у Норвегії. Нордрум вказав, що війна проти України стала для рф катастрофою. Вона призвела до безпрецедентних торговельних санкцій, міжнародної ізоляції та втрати росією понад 100 000 військових вбитими чи пораненими.

Норвезька розвідка припускає, що російська агресія проти України посилила геополітичне значення Норвегії, не в останню чергу завдяки тому, що вона стала ключовим постачальником газу до країн Європи.
"Європейські країни залежатимуть від норвезьких постачань енергоресурсів впродовж багатьох років", – сказав Нордрум.
Тому, у Службі внутрішньої розвідки Норвегії, яка також взяла участь в підготовці доповіді, припускають, що побоюються підвищеної розвідувальної активності росії щодо енергосектору Норвегії.

 

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