Норвезька розвідка дала прогноз майбутнього росії
У найближчі роки не слід очікувати, що росія стане нормальною державою. Вона все більше скочуватиметься в авторитаризм і мілітаризовану диктатуру.
Про це заявив заступник директора Служби зовнішньої розвідки Норвегії Ларс Нордрум, коментуючи результати щорічної оцінки ризиків – першої після російського вторгнення в Україну, повідомляє AFP.
"Повороту немає. російська держава стане більш авторитарною та мілітаризованою. Інтереси росії будуть несумісні з інтересами Заходу", – сказав він.
Пропаганда та маніпулювання суспільною думкою в рф тільки посиляться, і це змусить москву шукати ще тісніших зв'язків з авторитарними режимами по всьому світу, вважають у Норвегії. Нордрум вказав, що війна проти України стала для рф катастрофою. Вона призвела до безпрецедентних торговельних санкцій, міжнародної ізоляції та втрати росією понад 100 000 військових вбитими чи пораненими.