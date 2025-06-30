Норвезькі F-35 охоронятимуть головний хаб військової допомоги Україні в Польщі
30 червня 2025, 14:55
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.
Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.
Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії в Х.
Згідно з повідомленням, місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні
"Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу", - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.
Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.