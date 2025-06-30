Норвезькі F-35 охоронятимуть головний хаб військової допомоги Україні в Польщі

Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.

Норвегія посилить свій внесок у систему протиповітряної та протиракетної оборони НАТО. Цієї осені винищувачі F-35 будуть направлені до Польщі та аеропорту Жешув.

Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії в Х.

Згідно з повідомленням, місія спрямована на захист повітряного простору Польщі та ключового логістичного вузла для допомоги Україні

"Це життєво важливий внесок. Ми допомагаємо гарантувати, що підтримка для України дійде до місця призначення, і що Україна зможе продовжувати свою боротьбу за свободу", - заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Операція була ретельно спланована, щоб забезпечити збереження національної боєготовності та безпеки Норвегії, додали в Міністерстві.