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Норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників

05 лютого 2025, 17:53
Норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників
літак F-35 Фото: Вікіпедія
Норвезькі винищувачі переконалися, що літаки рф не порушували повітряний простір НАТО
Країни НАТО 4 лютого зафіксували наближення двох російських бомбардувальників Ту-95 і двох винищувачів Су-33 до повітряного простору Альянсу на Крайній Півночі. Їх перехопили норвезькі винищувачі F-35.
 
Про це повідомила пресслужба Повітряного командування НАТО.
 
Як зазначили в Повітряному командуванні, пілоти F-35 швидко виявили та ідентифікували російські літаки. Вони зберігали безпечну дистанцію, що дало змогу уважно стежити за переміщеннями Ту-95 і Су-33.
 
Після цього норвезькі винищувачі переконалися, що літаки рф не порушували повітряний простір НАТО.
 
"Наша місія швидкого реагування на Крайній Півночі важлива для нашої національної оборони та колективної безпеки НАТО. Здатність оперативно реагувати забезпечує безпеку нашого повітряного простору і підкреслює міць наших союзних сил у підтримці миру і стабільності", - зазначив генерал-майор Ейвінд Гуннеруд, начальник ВПС Норвегії.
 
У Повітряному командуванні наголосили, що здатність виявляти, перехоплювати та відслідковувати потенційні загрози має вирішальне значення для підтримання регіональної безпеки та стабільності. Вона передбачає постійну готовність винищувачів, які можуть бути підняті в повітря для реагування на можливу втрату зв'язку та порушення повітряного простору.
 
Варто зауважити, що Крайня Північ - це територія, яка розташована на північ від Північного полярного кола. Зона Крайньої Півночі охоплює території росії, Канади, США, Данії, Норвегії, Швеції, Фінляндії.

 

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