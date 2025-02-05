Норвезькі F-35 перехопили групу російських бомбардувальників

Норвезькі винищувачі переконалися, що літаки рф не порушували повітряний простір НАТО

Країни НАТО 4 лютого зафіксували наближення двох російських бомбардувальників Ту-95 і двох винищувачів Су-33 до повітряного простору Альянсу на Крайній Півночі. Їх перехопили норвезькі винищувачі F-35.

Про це повідомила пресслужба Повітряного командування НАТО.

Як зазначили в Повітряному командуванні, пілоти F-35 швидко виявили та ідентифікували російські літаки. Вони зберігали безпечну дистанцію, що дало змогу уважно стежити за переміщеннями Ту-95 і Су-33.