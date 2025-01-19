Нова адміністрація Трампа може підірвати демократію – посол Німеччини

Конфіденційний документ розкриває позицію посла Німеччини у США.

Посол Німеччини в США попередив, що нова адміністрація Трампа планує позбавити американські правоохоронні органи та засоби масової інформації незалежності та передасть великим технологічним компаніям «владу співуправління».

Про це йдеться в конфіденційному документі, який потрапиву розпорядження Reuters.

У документі, датованому 14 січня і підписаному послом Андреасом Міхаелісом, програма Дональда Трампа на його другий термін у Білому домі описується як «максимальна дезорганізація», що призведе до «переосмислення конституційного ладу – максимальної концентрації влади у президента за рахунок Конгресу і федеральних штатів».

"Основні демократичні принципи і система стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації будуть позбавлені незалежності, ними зловживатимуть у політичних цілях, а великі технології отримають владу співуправління", – йдеться в доповіді.

Центральним елементом у спробах Трампа просунути свій порядок денний, у документі називається судова система, і особливо Верховний суд США.

Міхаеліс вважає, що контроль над Міністерством юстиції та ФБР є ключовим для досягнення Трампом його політичних і особистих цілей, включаючи масову депортацію, помсту ворогам і юридичну безкарність.

Він стверджує, що Трамп має широкі юридичні можливості для того, щоб нав'язати штатам свій порядок денний.

"У разі оголошення “повстання” і “вторгнення” можливе навіть введення військового стану всередині країни для проведення поліцейських заходів", – йдеться у документі.

Закон "Posse Comitatus" 1878 року забороняє федеральним військовим виконувати функції внутрішніх правоохоронних органів за деякими винятками.

Міхаеліс також передбачає «переосмислення Першої поправки», кажучи, що Трамп і мільярдер Ілон Маск вже вживають заходів проти критиків і медіа-компаній, які не співпрацюють з ними.

"Один використовує судові позови, погрожує кримінальним переслідуванням і відкликанням ліцензії, інший – маніпулює алгоритмами і блокує акаунти", – йдеться в документі.

Відкрита підтримка Маском ультраправої «Альтернативи для Німеччини» (AfD) напередодні національних виборів 23 лютого розлютила Берлін, однак уряд не став одностайно відмовлятися від його платформи Х.

Під час першої каденції Дональда Трампа Берлін пережив особливо складні відносини зі Сполученими Штатами, зіткнувшись з високими митами і критикою за нездатність досягти цільового показника НАТО щодо оборонних витрат.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що американські виборці обрали Трампа на демократичних виборах, і воно "тісно співпрацюватиме з новою адміністрацією США в інтересах Німеччини та Європи".

Уряд канцлера Олафа Шольца, що йде у відставку, здебільшого утримувався від прямої публічної критики Трампа після виборів, однак конфіденційна оцінка посла, ймовірно, відображає реальне бачення ситуації офіційною Німеччиною.

Перехідна команда Трампа наразі не коментувала оцінку посла.