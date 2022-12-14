Нова допомога вже в дорозі, - посол США після атаки російських дронів

Україна невдовзі отримає додаткову допомогу

Посол Сполучених Штатів Бріджит Брінк сьогодні, після атаки іранських дронів, запущених росією, запевнила, що Україна невдовзі отримає додаткову допомогу.

Про це вона написала у Twitter.

"Безпілотники в Києві сьогодні вранці, але я знаю, що прокидатися від російських бомб вже стало надто частим явищем, яке українці з хоробрістю та гідністю переживають по всій Україні. Ми з вами, ще більше допомоги - вже в дорозі", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку у Києві та Київській області після оголошення повітряної тривоги військові заявили про роботу ППО. Згодом Повітряні сили повідомили, що збили 13 із 13 ворожих іранських дронів-камікадзе Shahed, запущених по Україні росією.