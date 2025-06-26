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Нова гонка озброєнь може прискорити падіння режиму путіна – Сікорський

26 червня 2025, 19:33
Нова гонка озброєнь може прискорити падіння режиму путіна – Сікорський
Радослав Сікорський. Фото: wiadomosci.gazeta.pl
Сікорський наголосив, що путін веде "дуже дорогу війну" і спровокував Захід на збільшення витрат на оборону
Нова гонитва озброєнь може прискорити падіння режиму російського диктатора владіміра путіна, як це сталося з Радянським Союзом. 
 
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю агентствам PAP, DPA та AFP, повідомляє Barrons.
 
"путін повинен розуміти, що він іде шляхом Брежнєва. Він сам колись сказав, що Радянський Союз розпався через надмірні витрати на озброєння, а тепер робить те саме", – зазначив він.
 
Сікорський наголосив, що путін веде "дуже дорогу війну" і спровокував Захід на збільшення витрат на оборону. Тому країни Європи згодні більше інвестувати в свій захист. 
 
"Це означає, що з економіки розміром з Техас путіну доведеться вичавити ще більше коштів на оборону. Сподіваємося, що результат для режиму буде подібним (до результату Радянського Союзу), але швидшим", - додав дипломат. 
 
Гонка озброєнь відбувалася в рамках протистояння СРСР та Сполучених Штатів в період холодної війни. В основному перегони полягали в тому, щоб розробити якомога досконаліші типи ядерної зброї та виготовити їх якомога більше. Радянське керівництво практично повністю переорієнтувати економіку країни на перегони озброєнь, чим досягло переваги першості ракетно-ядерного удару. Але до кінця 80-х перегони озброєнь зі США привели радянську економіку до катастрофи та в остаточному підсумку до розпаду СРСР.
війна в УкраїніСікорськийросія окупанти

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