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Нова коаліція Німеччини обіцяє підтримку України зброєю та у вступі до НАТО

10 квітня 2025, 09:09
Нова коаліція Німеччини обіцяє підтримку України зброєю та у вступі до НАТО
Фото: з вільного доступу
Документ визначає Україну як таку, що має "центральне значення для власної безпеки Німеччини".
Угода про формування більшості в Бундестазі та склад нового уряду, яку підписали партії СДП та ХДС/ХСС, містить положення щодо підтримки шляху України до НАТО.
 
Про це пише "Укрінформ".
 
Документ визначає Україну як таку, що має "центральне значення для власної безпеки Німеччини". Україна є "сильною, демократичною та суверенною" і "сама визначає своє майбутнє з євроатлантичною перспективою".
 
Нова німецька коаліція "підтримує перспективу вступу України до НАТО, яка була підтверджена на саміті у Вашингтоні". Більшість також зобов'язується брати участь у відбудові нашої країни, виступає за створення трибуналу щодо російських злочинів агресії та обіцяє продовжувати військову, цивільну та політичну підтримку України.
 
При цьому документ не говорить про участь Німеччини у миротворчій місії, якщо така буде створена, та не має пункту щодо передачі Києву далекобійної зброї.  
Німеччинавійна в Україніросія окупанти

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