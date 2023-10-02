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Нова суперечка між Україною та Польщею через форум у Києві

02 жовтня 2023, 16:09
Нова суперечка між Україною та Польщею через форум у Києві
Джерело: krymsos.com
Польський міністр звинуватив Україну "у недружніх кроках".

Минулого тижян у Києві відбувся Міжнародний оборонно-промисловий форум у Києві, на якій були західні компанії. Однак в уряді Польщі заявляють, що їх не запрошували. Втім, Україна каже протилежне.

Про це в інтерв’ю польському TVN24 розповів посол України у Варшаві Василь Зварич.

Він стверджує, що Польща була однією із перших, хто отримала запрошення на Форум оборонних індустрій, але не взяла участі. 

"Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує, чи приймати його, чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тож ми поважаємо такі рішення, але це не причина звинувачувати Україну у тому, що Польща не була присутня", - відповів Зварич на запитання журналіста, чому на зустрічі Володимира Зеленського у Києві з представниками оборонної промисловості не було поляків.

Тим часом польський міністр держактивів Яцек Сасін в ефірі Radio ZET заперечує це. За його словами, найбільший оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримував запрошення на форум у Києві. Ба більше, він звинуватив Україну "у недружніх кроках". 

"Ми останнім часом бачили багато недружніх кроків з боку України. Боюся, це пов’язано з поточними політичними інтересами частини української влади, тих, які вважають, що поки у Польщі йде кампанія, краще налагоджувати партнерство з Німеччиною, і грають роль того, хто демонструє, що не ставить на цей уряд, – який є адвокатом для України і стільки зробив для українців, а що краще ставити на зміну влади у Польщі", - сказав він, попередивши, що, на його думку, це "матиме погані наслідки для України".

війна в Україніросія окупантисуперечкипосол України

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