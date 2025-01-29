Нова сирійська влада зажадала від рф компенсацій і видачі Асада

Прессекретар кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.

Про це, з посиланням на сирійське агентство Sana, а також на своє сирійське джерело, пише Reuters.

"Сирійське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило агентству Reuters, що новий лідер Ахмед аль-Шараа попросив москву видати йому колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до росії, коли його скинули повстанці Шараа в грудні. Сирійське інформаційне агентство Sana повідомило, що Дамаск також хоче, щоб росія, яка підтримувала Асада в громадянській війні в країні, відновила довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення",- ідеться у матеріалі.

Reuters вказує, що на прохання підтвердити, чи просили росію повернути Асада і виплатити компенсацію, прессекретар кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.

росія, чиї війська і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, прагне зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія.

Втрата цих об'єктів завдасть серйозного удару по її здатності поширювати свою владу в регіоні.