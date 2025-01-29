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Нова сирійська влада зажадала від рф компенсацій і видачі Асада

29 січня 2025, 15:55
Нова сирійська влада зажадала від рф компенсацій і видачі Асада
Фото: Укрінформ
Прессекретар кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.
росія провела переговори із новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, на яких від неї вимагали видачу колишнього президента Башара Асада, а також компенсацію збитків.  
 
Про це, з посиланням на сирійське агентство Sana, а також на своє сирійське джерело, пише Reuters.
 
"Сирійське джерело, знайоме з ходом переговорів, повідомило агентству Reuters, що новий лідер Ахмед аль-Шараа попросив москву видати йому колишнього президента Сирії Башара аль-Асада, який втік до росії, коли його скинули повстанці Шараа в грудні. Сирійське інформаційне агентство Sana повідомило, що Дамаск також хоче, щоб росія, яка підтримувала Асада в громадянській війні в країні, відновила довіру за допомогою "конкретних заходів, таких як компенсація, реконструкція і відновлення",- ідеться у матеріалі.
 
Reuters вказує, що на прохання підтвердити, чи просили росію повернути Асада і виплатити компенсацію, прессекретар кремля Дмитро Пєсков відмовився від коментарів.
 
росія, чиї війська і військово-повітряні сили роками підтримували Асада проти сирійських повстанців, прагне зберегти свою військово-морську базу в Тартусі і авіабазу Хмеймім поблизу портового міста Латакія.
 
Втрата цих об'єктів завдасть серйозного удару по її здатності поширювати свою владу в регіоні.
СиріякомпенсаціїБашар аль-Асад

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