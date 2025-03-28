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Нова угода зі США принижує Україну – The Times

28 березня 2025, 11:33
Нова угода зі США принижує Україну – The Times
Трамп посилює тиск на Україну, домагаючись майже повного контролю над її мінеральними ресурсами та енергетикою
Новий проєкт угоди про корисні копалини, яку США хочуть підписати з Україною, є приголомшливою ескалацією спроби адміністрації Дональда Трампа захопити контроль над природними ресурсами України як ціну за посередництво в припиненні вогню.
 
Про це пише The Times.
 
Українські чиновники вже засудили вимоги США, які виходять далеко за рамки угоди, укладеної минулого місяця, назвавши їх "огидними" і стверджуючи, що вони поглиблять залежність України від Вашингтона, практично перетворивши країну на васальну державу.
 
Протягом кількох днів чиновники Білого дому наполягали на тому, що угода про угоду щодо цінних металів близька. Тепер можлива причина затримки і ціна припинення вогню можуть стати більш ясними, пише видання.
 
Найманський підхід адміністрації Трампа у відносинах з Україною не повинен викликати подиву, вважає видання. Так, у перший же день свого повернення в Білий дім Трамп заявив, що честь прийняти у себе першу закордонну поїздку другого терміну його правління дістанеться тому, хто більше заплатить.
 
Його флагманська торговельна політика, що передбачає введення величезних тарифів як для друзів, так і для супротивників, продиктована переконанням, що решта світу, включно з Європою, "обдирала нас роками".
 
Як буде реалізовано угоду зі США, навіть якщо Україна погодиться на чергове приниження, - це вже інше питання. Так, незважаючи на впевненість Венса в тому, що американський фінансовий інтерес сам по собі є гарантією безпеки, у проєкті угоди не продумано, як США забезпечать контроль над нафтовими свердловинами, шахтами й інфраструктурою України, щоб роялті надходили до Вашингтона.
 
"Примус Києва до нових поступок у той час, як російські ракети, як і раніше, летять на Україну, не наближає припинення вогню і нічого не робить для розблокування енергетичних багатств України - ні для її власної вигоди, ні для вигоди Трампа", - зазначає The Times.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

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