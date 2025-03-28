Нова угода зі США принижує Україну – The Times

Трамп посилює тиск на Україну, домагаючись майже повного контролю над її мінеральними ресурсами та енергетикою

Новий проєкт угоди про корисні копалини, яку США хочуть підписати з Україною, є приголомшливою ескалацією спроби адміністрації Дональда Трампа захопити контроль над природними ресурсами України як ціну за посередництво в припиненні вогню.

Про це пише The Times.

Українські чиновники вже засудили вимоги США, які виходять далеко за рамки угоди, укладеної минулого місяця, назвавши їх "огидними" і стверджуючи, що вони поглиблять залежність України від Вашингтона, практично перетворивши країну на васальну державу.

Протягом кількох днів чиновники Білого дому наполягали на тому, що угода про угоду щодо цінних металів близька. Тепер можлива причина затримки і ціна припинення вогню можуть стати більш ясними, пише видання.