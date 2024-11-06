"Нова вісь" росії і Китаю викликає занепокоєння – голова австралійської розвідки

Цю вісь від самого початку було недоцінено.

Нова вісь країн, які надають підтримку рф, включаючи Китай, Іран та Північну Корею, є "вкрай тривожним стратегічним розвитком", з якою країнам Заходу важко впоратися.

Про це заявив генеральний директор Управління національної розвідки Австралії Ендрю Ширер, повідомляє агенція Reuters.

Голова розвідки Австралії заявив, що стратегічний вплив осі, яка формується, в основі якої лежать Китай і росія, було недооцінено.

"Надання Китаєм масштабної допомоги подвійного призначення путіну, а також економічної та дипломатичної підтримки, утримує армію кремля на полі бою в Україні, вбиваючи невинних українців так само впевнено, якби вони постачали артилерійські боєприпаси та ракети", - сказав Ширер.

Він перерахував постачання іранських безпілотників і північнокорейських ракет, а також бойових частин до росії. Південна Корея і США кажуть, що близько 10 тисяч солдатів КНДР прибули до росії для участі у війні проти України.

"Це вкрай тривожний стратегічний розвиток подій, і ми всі намагаємося його наздогнати та вжити ефективних заходів, але я думаю, що це одна із стратегічних проблем нашого часу", - каже Ширер.

Австралія є членом розвідувального партнерства Five Eyes з США, Британією, Канадою і Новою Зеландією, де Ширер є головним радником прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе з питань розвідки.