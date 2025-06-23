Нова Зеландія надає Україні нову допомогу на понад $9 мільйонів

До пакету увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги на 16 мільйонів новозеландських доларів (понад 9,4 млн доларів США)

Про це заявив уряду Нової Зеландії.

Про це повідомили прем’єр-міністр Крістофер Лаксон і глава МЗС Вінстон Пітерс напередодні саміту НАТО в Гаазі.

До пакету увійдуть як військова, так і гуманітарна допомога.

Зокрема, 4 млн новозеландських доларів (2,3 млн США) направлять у багатонаціональні фонди, що забезпечують Україну летальною та нелетальною допомогою - Фонд безпекової підтримки НАТО (NSATU) і "Коаліція дронів", яку координують Британія та Латвія.

"Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й Індо-Тихоокеанського. Ми повинні продовжувати співпрацювати з іншими членами міжнародної спільноти, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, який слугує всім нашим інтересам", - наголосив Пітерс.

Ще 7 млн новозеландських доларів (4,1 млн доларів США) підуть на підтримку постраждалих громад усередині України, а 1 млн (593 тис. доларів США) - на допомогу українцям, які знайшли прихисток у сусідніх країнах.

"Масштаби потреб залишаються величезними, оскільки росія продовжує бомбардування густонаселених цивільних районів України", - заявив прем’єр Лаксон.

Також у Веллінгтоні нагадали про нещодавно запроваджені санкції проти російського "тіньового флоту" та осіб, причетних до продовження війни.

"Вкрай важливо, щоб міжнародна спільнота продовжувала тиснути на росію, щоб та припинила війну та долучилася до зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні", - додав міністр закордонних справ.

З початку жорстокої та неспровокованої агресії росії проти України, Нова Зеландія продемонструвала свою рішучу підтримку українському народу.

Уряд Нової Зеландії запровадив жорсткі санкції, заморозивши активи, пов'язані з Росією.

Крім того, Веллінгтон ввів санкції щодо 100 громадян росії. Ці особи, які сприяють режиму російського диктатора владіміра путіна або причетні до злочинів проти України, не зможуть в'їхати на територію Нової Зеландії.

Нова Зеландія надає Україні значну фінансову та гуманітарну допомогу. У лютому 2024 року було оголошено про виділення додаткового пакета допомоги на суму 25,9 млн новозеландських доларів (що еквівалентно 16,9 млн доларів США).