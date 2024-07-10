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Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на майже $10 млн

10 липня 2024, 13:13
Нова Зеландія надає Україні пакет допомоги на майже $10 млн
Фото: Getty
У пакет включена як військова, так і гуманітарна допомога.
На полях Саміту НАТО у Вашингтоні прем’єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив про надання урядом його країни 16 млн новозеландських доларів (9,8 млн дол.США) допомоги Україні.
 
Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.
 
У пакет включена як військова, так і гуманітарна допомога.
 
Зокрема, 3,68 млн доларів – це військова допомога. З них 2,45 мільйонів перейдуть до "Коаліції дронів", яку очолюють Велика Британія та Латвія, а ще 1,23 млн доларів надійдуть на військові медичні потреби України.
 
На гуманітарні цілі Нова Зеландія виділила 6,12 мільйонів доларів. 
 
Попередній пакет допомоги Нова Зеландія надала Україні у лютому. Тоді країна виділила $16 млн допомоги на закупівлю боєприпасів, гуманітарну допомогу, а також у фонд Світового банку для відновлення України.

 

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