НОВИНИДля цього країна відправить 120 військових інструкторів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нова Зеландія навчатиме українських військових у Великобританії
Фото: Міноборони Великобританії
Нова Зеландія долучиться до програми навчання українських військовослужбовців у Великій Британії. Про це заявила голова новозеландського уряду Джасінда Ардерн, повідомило видання "Ліга".
Інструктори будуть навчати українських воїнів протягом трьох тижнів, а також залишаться у Британії до 30 листопада.
"Новозеландські інструктори будуть навчати українських солдатів основним навичкам, потрібним для ведення бойових дій на передовій – поводженню зі зброєю, наданню першої медичної допомоги тощо. Навчання відбуватимуться на одному з чотирьох військових полігонів, які вибрала Велика Британія. Новозеландські військові не планують заходити на територію України", - говориться в повідомленні.
Навчання були ініційовані в червні прем'єр-міністром Великобританції Борисом Джонсоном, котрий скоро залишить цю посаду. Запланований вишкіл 10 тис. українських військових.
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