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ПОЛІТИКА

Нова Зеландія посилила санкції проти росії

16 травня 2024, 08:26
Нова Зеландія посилила санкції проти росії
У заяві новозеландського уряду вказано, що санкції було запроваджено проти фізичних осіб і компаній, що причетні до передання зброї з КНДР до росії.

Нова Зеландія запровадила додаткові санкції, які стосуються 28 фізичних і 14 юридичних осіб, що надають військово-стратегічну підтримку вторгненню росії в Україну.

Про це повідомляє уряд Нової Зеландії.

"росія за безпосередньої підтримки свого військово-промислового комплексу здійснює незаконну агресію проти України, зазіхаючи на її суверенітет і територіальну цілісність", - заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс.

У заяві новозеландського уряду вказано, що санкції було запроваджено проти фізичних осіб і компаній, що причетні до передання зброї з КНДР до росії. Крім того, під санкції потрапили іранські суб'єкти, які беруть участь у наданні військової допомоги москві.

Окрім цього санкції введено проти тих, хто сприяє насильницькому переселенню українських дітей у росію та на окуповані території України.

"Продовжуючи сприяти депортації українських дітей, росія прагне досягти своїх цілей вторгнення в Україну, включно із зусиллями з підриву ідентичності України", - заявив Пітерс.

Нова Зеландіясанкціі проти росії

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