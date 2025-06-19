Нова Зеландія посилила санкційний тиск на союзників кремля

Під обмеження потрапили, серед іншого, судна тіньового флоту.

Нова Зеландія запровадила нові санкції проти суб'єктів у рф та країнах, які підтримують російську війну проти України — КНДР, Ірані та білорусі.

Про це повідомляється на сайті МЗС острівної держави.

Нові санкції торкнуться 18 фізичних та юридичних осіб. Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс заявив, що його країна продовжуватиме притягувати росію та її союзників до відповідальності.

“Військова підтримка з боку суб'єктів у Північній Кореї, Ірані та білорусі допомагає росії продовжувати свою незаконну агресивну війну проти України”, - зазначив він.

Нова Зеландія також запровадила обмеження проти суден з так званого тіньового флоту, які продовжують транспортувати російську нафту в обхід санкцій. Під обмеження потраплять 27 суден.

"Обмеження проти тіньового флоту росії відображають спільні зусилля з міжнародними партнерами-однодумцями, спрямовані на запобігання ухиленню від санкцій і збереження тиску на росію для підтримки справедливого і тривалого миру для України", - додав Пітерс.