Нові бригади "Гвардії наступу" ще формуватимуть – Клименко

Наразі опрацьовують заявки, які надійшли від громадян на вступ до підрозділів.

Нові бригади "Гвардії наступу" ще формуватимуть.

Про це в інтерв’ю BBC News Ukrainian заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Відомо, що близько 40 тисяч заявок надійшло від охочих приєднатися до "Гвардії наступу". Наразі анкети ще опрацьовують, адже нові бригади будуть ще формуватись. Відзначають, що всі бригади ЗСУ і "Гвардії наступу" приблизно мають однакове озброєння. Відмінність можлива лише деяких видів важкої зброї. Відтак Клименко пояснив, чому нові бригади були створені в системі МВС, а не ЗСУ.

"Є, наприклад, поліцейський, який проходить службу в Тернопільській області. Він хоче взяти участь в бойових діях. Він має звання старший лейтенант або капітан поліції. Для того, щоб піти в ЗСУ, йому треба звільнитися, втратити звання, втратити ті преференції соціальні, які має поліцейський, і перейти до ЗСУ рядовим. Після закінчення війни, щоб нам його взяти назад в поліцію, необхідно пройти комплекс відбору і навчання, бо так вимагає закон", – розповів міністр.

Клименко зазначив, що вони, формуючи відповідний підрозділ в Нацполіції, залишають місце за цим добровольцем й надалі.