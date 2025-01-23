Нові енергоблоки ХАЕС працюватимуть на американському ядерному паливі – Енергоатом

Енергоблоки №3 та №4 працюватимуть на ядерному паливі за технологією американської компанії Westinghouse, як і всі решта атомних електростанцій України.

"100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської компанії Westinghouse. Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse, або паливі, виробленому в Україні за технологією Westingouse, як і вся решта діючих атомних блоків", – йдеться у повідомленні компанії.

Зазначається, що використання американського палива прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146.