Нові мутації COVID-19 не впливають на поширення вірусу між людьми — дослідження

Австрійське село Fucking, розташоване неподалік Зальцбурга, з 1 січня 2021 року змінить свою назву на Fugging. Місцеві жителі вже втомилися від жартів.

Про це повідомляє "Громадське" з посланням на DW.

Німецькою слово Fucking не має жодного значення, натомість англійською мовою це лайка. Невелике село, в якому проживають 100 людей, уникало суспільної уваги аж до поширення Інтернету. Тоді назва населеного пункту потрапляла до різних списків найсмішніших та найвідвертіших топонімів.

За словами мера Фукінга Андреа Хольцнер, ідея змінити назву належить місцевим жителям. Вони втомилися від крадіжок вивісок із назвою села та людей, які постійно фотографують знак із назвою.

Існування села вперше задокументували у 1070 році, а через 20 років правителя цієї території записали як Adalpertus de Fucingin. Упродовж століть написання назви змінювалося: в 11 столітті - Vucchingen, у 14 столітті - Fukching, а сучасне написання - Fucking - закріпилося у 18 столітті. Біля населеного пункту також є хутори Оберфукінг та Унтерфукінг - поки невідомо, чи зміниться у них назва.

Переваги від назви села

Торік деякі місцеві жителі використовували назву села для того, щоб привернути увагу до глобальних змін клімату: "Наш клімат Fucking важливий".

А у 2018 році порнографічний веб-ресурс Pornhub запропонував безкоштовний преміум-доступ для жителів Fucking, а також міст з іменами Titz (Німеччина) та Big Beaver (Пенсильванія, США).

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