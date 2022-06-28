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Нові санкції для росії та білорусі: Канада запровадила новий пакет санкцій

Країна аборонила експорт збройних технологій й товарів до білорусі й обмежила товарообіг широкого переліку предметів розкоші
Канада запровадила новий пакет санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, а також білорусі.
Нові санкції для росії та білорусі: Канада запровадила новий пакет санкцій Фото: expres.ua

Про це повідомив Джастін Трюдо під час саміту G7.

"Канада твердо переконана, що українці заслуговують на життя в мирі. володимир путін та його режим спричинили невимовний біль та страждання в Україні та в усьому світі. Разом із нашими партнерами у G7 Канада посилює свій постійний та погоджений тиск, аби припинити війну володимира путіна", - сказав Трюдо.

Новий пакет санкцій поширюються на шість фізичних та 46 юридичних осіб, пов’язаних із російським оборонним сектором. Крім них, обмеження запроваджено проти 15 колаборантів, 13 білоруських урядовців та низки військових, юридичних осіб.

 

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28 06 2022 10:51
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