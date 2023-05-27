Матеріали:
Теми:

Нові санкції крім Угорщини блокує ще й Греція – Politico

27 травня 2023, 13:06
Нові санкції крім Угорщини блокує ще й Греція – Politico
Фото: АР
Спочатку лише Будапешт виступав проти санкцій ЄС щодо росії, тепер же і Афіни почали підтримувати скептицизм щодо нових заходів проти рф.

Про це пише Politico, посилаючись на 5-ьох європейських дипломатів.

Європейський Союз обговорює 11-й пакет санкцій проти росії. Перші 10 пакетів санкцій були спрямовані на економіку росії. Останній 11 пакет Брюссель хоче спрямувати уникнення обходу санкцій і як безпрецедентний крок 11 пакет може бути спрямований проти інших країн, які допомагають рф ухилятися від торгового ембарго.

Проте Угорщина та Греція виступили проти. Україна склала список приватних компаній, які є "спонсорами війни", до якого входить низка європейських компаній, і 2 країни хочуть, аби деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку. 

Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку "спонсорів війни".

Така ситуація спричинила напруженість на останній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. На ній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину.

ЄСГреціяУгорщинасанкції

Останні матеріали

Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Політика
Бахмут і битва за москву. кремлівські еліти визнали поразку і починають шукати винних – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 травня 2023, 15:24
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Політика
США можуть і повинні робити більше. Чому Пентагон не допомагає Міжнародному суду переслідувати путіна? – американські генерали
Переклад iPress – 25 травня 2023, 11:35
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина VI – Том Купер
Переклад iPress – 25 травня 2023, 09:02
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Політика
Самовбивчі ілюзії Вашингтона. Проблема не тільки в путіні, а в самій росії – Януш Бугайські
Переклад iPress – 24 травня 2023, 15:10
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Політика
Не політики, а студенти. Як Україна сплачує рахунки за навчання своїх західних партнерів – Едвард Лукас та Бенджамін Талліс
Переклад iPress – 24 травня 2023, 12:03
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Технології
Повітряна війна в Україні: штурмовий режим. Частина V – Про особливості використання росіянами керованих авіабомб – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2023, 09:04
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється