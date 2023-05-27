Нові санкції крім Угорщини блокує ще й Греція – Politico

Спочатку лише Будапешт виступав проти санкцій ЄС щодо росії, тепер же і Афіни почали підтримувати скептицизм щодо нових заходів проти рф.

Про це пише Politico, посилаючись на 5-ьох європейських дипломатів.

Європейський Союз обговорює 11-й пакет санкцій проти росії. Перші 10 пакетів санкцій були спрямовані на економіку росії. Останній 11 пакет Брюссель хоче спрямувати уникнення обходу санкцій і як безпрецедентний крок 11 пакет може бути спрямований проти інших країн, які допомагають рф ухилятися від торгового ембарго.

Проте Угорщина та Греція виступили проти. Україна склала список приватних компаній, які є "спонсорами війни", до якого входить низка європейських компаній, і 2 країни хочуть, аби деякі з їхніх компаній були виключені з цього списку.

Угорщина і Греція використовують пакет санкцій як політичний важіль, щоб виключити свої компанії зі списку "спонсорів війни".

Така ситуація спричинила напруженість на останній зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. На ній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прямо розкритикувала Угорщину.