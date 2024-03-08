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Нові санкції проти рф посилять конкуренцію США та Європи за алюміній – Reuters

08 березня 2024, 10:53
Нові санкції проти рф посилять конкуренцію США та Європи за алюміній – Reuters
Фото: з вільного доступу
ЄС незабаром може ввести новий пакет санкцій проти росії, до якого може увійти заборона на імпорт алюмінію.

У США та їхніх союзників залишається дедалі менше варіантів експортних санкцій, почалось активне обговорення обмеження щодо ввезення російського алюмінію. Втім, у цьому випадку європейським та американським компаніям доведеться агресивно конкурувати за близькосхідний алюміній, якщо Євросоюз запровадить санкції на постачання російського металу.

Про це пише Reuters.

Джерела агентства повідомили, що ЄС незабаром запропонує новий пакет санкцій проти росії, до якого може увійти заборона на імпорт алюмінію.

Агентство порівнює можливу ситуацію із санкціями проти "Русал", запровадженими у 2018 році, які тоді спровокували різке зростання цін на метал. Санкції  проти російського металу спровокували кризу, внаслідок якої алюміній на Лондонській біржі металів (LME) підскочив на 35% за кілька днів до семирічного максимуму.

Замінити росію на ринку ЄС, чиї постачання до Європи оцінюються приблизно в 500 тис. тонн (8% від загального обсягу), зможуть лише країни Близького Сходу чи США. Однак, як зазначає агентство, за цей метал вестиметься агресивна боротьба із самими Сполученими Штатами.

Європейські та американські покупці агресивно конкуруватимуть за близькосхідний алюміній, якщо Європейський Союз заборонить російський метал у найближчі місяці. Як пише Reuters, гонитва за алюмінієм із країн Близького Сходу, включаючи Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн, підживить інфляцію для західних компаній у транспортній, пакувальній та будівельній галузях, які вже мають високі витрати на сировину та заробітну плату.

Втрата російського металу залишить Європу дефіцитом близько 500 тис тонн, частина з яких може бути компенсована відновленням незадіяних потужностей у регіоні. Але не всі.

"Постачальники з Близького Сходу не зможуть швидко повністю компенсувати дефіцит Європи",  – сказав Дмитро Серес з американського трейдера алюмінію PerenniAL.

Як зазначає Reuters, імпорт алюмінію в ЄС з Близького Сходу склав майже 1,2 мільйона тонн або 18,8% від загального обсягу минулого року, тоді як США імпортували понад 800 тис тонн або 19,3%.

Однак, хоча імпорт російського алюмінію в ЄС скоротився, він все ще значний. За даними TDM, імпорт російського алюмінію в ЄС склав 512,1 тис тонни в 2023 році, або 8% від загального обсягу з 12% в 2022 році і 19% в 2018 році.

"Санкції ЄС щодо російського алюмінію означатимуть підвищення премій у Європі. Тоді премії США також повинні будуть зрости, щоб залишатися конкурентоспроможними", – зазначив аналітик BNP Paribas Девід Вілсон.

Він додав, що європейські ціни на цей важливий метал уже вищі, адже витрати на доставку металу з Близького Сходу та інших азіатських країн зросли через напади хуситів на судна Червоному морі.

алюмінійсанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

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