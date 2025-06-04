Нові санкції США проти рф вже підготовлені – Келлог

Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".

Санкції Сполучених Штатів проти росії підготовлені, Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог, повідомляє Fox News.

За словами чиновника, проект санкцій США проти росії вже готовий.

"Минулих вихідних я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проект називається "Закон про санкції проти росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.