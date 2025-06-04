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Нові санкції США проти рф вже підготовлені – Келлог

04 червня 2025, 08:07
Нові санкції США проти рф вже підготовлені – Келлог
джерело x.com/generalkellogg
Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".
Санкції Сполучених Штатів проти росії підготовлені, Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.
 
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та росії Кіт Келлог, повідомляє Fox News.
 
За словами чиновника, проект санкцій США проти росії вже готовий.
 
"Минулих вихідних я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проект називається "Закон про санкції проти росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). І я думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.
 
Він також назвав ці санкції "досить обтяжливими".
 
"Наприклад, митна ставка 500% на імпорт до США. В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.

 

війна в Україніросія окупантисанкціі проти росії

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