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Нові санкції США зачепили угорський банк, який називають "кублом шпигунів"

12 квітня 2023, 21:22
Нові санкції США зачепили угорський банк, який називають
Фото: з відкритих джерел
Йдеться про Міжнародний інвестиційний банк.

Сполучені Штати Америки запровадили чергові санкції проти росії, які ще більше обмежують її доступ до міжнародної фінансової системи. До списку обмежень також потрапив Міжнародний інвестиційний банк Угорщини, який називають "кублом шпигунів".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів США.

"Поки кремль шукає способи обійти багатосторонні санкції та експортний контроль, Сполучені Штати та наші союзники й партнери продовжуватимуть руйнувати схеми ухилення, які підтримують російського диктатора володимира путіна на полі бою", - заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

До списку санкцій потрапили 120 організацій й фізичних осіб у 20 країнах. Серед них Міжнародний інвестиційний банк, який базується в Будапешті й чий контрольний пакет належить росії.

"Присутність МІБ у Будапешті дозволяє росії збільшити свою розвідувальну присутність у Європі й відчиняє двері для зловмисної діяльності кремля, а також може бути механізмом для корупції та незаконного фінансування, у тому числі для порушення санкцій", - пише пресслужба.

Також, управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про запровадження нових санкцій проти росії, які здебільшого стосуються оточення олігарха Алішера Усманова. Він є одним із найбагатших людей росії та є близьким до президента держави-агресорки володимира путіна та його прихвостня дмитра медведєва.

 Під санкції потрапили численні топменеджери Усманова разом із пов’язаними компаніями, зокрема опікун його трасту, громадянин Кіпру Деметріос Сергідес та його пасинок, громадянин Німеччини та рф Натан Вінер.

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