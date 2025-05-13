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Нові санкції ЄС проти росії можуть бути ще слабшим, ніж очікувалось

13 травня 2025, 15:55
Нові санкції ЄС проти росії можуть бути ще слабшим, ніж очікувалось
Фото: з відкритих джерел
За словами одного з неназваних дипломатів ЄС, союз досяг "межі того, що можна зробити за допомогою санкцій".
Відповіддю на ігнорування росією заклику до встановлення режиму припинення вогню має стати 17-й пакет санкцій Європейського союзу (ЄС). Проблема лише в тому, що обмеження можуть виявитись ще слабшими, ніж очікувалось.
 
Про це повідомляє Handelsblatt.
 
"Проблема полягає в кількості. Якщо 16 пакетів санкцій ЄС не змусили росію поступитися, то чому це має зробити 17-й? Тим більше, що, на думку нашої редакції Handelsblatt в Брюсселі, цей пакет, швидше за все, буде ще більш м'яким, ніж раніше побоювалися", - пише видання.
 
За словами одного з неназваних дипломатів ЄС, союз досяг "межі того, що можна зробити за допомогою санкцій".
 
Handelsblatt відзначає, що до списку санкційного тіньового флоту можна було б ще додатки кілька нафтових танкерів, але, як пишуть інші ЗМІ, ЄС наразі бажає подивитись за тим, як поводитимуться Сполучені Штати Америки (США) у питанні обмежень проти росії.
 
Після початку повномасштабного вторгнення країни Заходу розпочали впровадження санкцій проти москви. Обмеження торкнулись фінансового сектора, енергетики, транспорту, експорту високих технологій та інших сфер. Головна ціль санкцій - послабити економічну здатність росії фінансувати війну та вплинути на її політичне керівництво.

 

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