Нові санкції ЄС торкнуться понад 20 компаній, які допомагають рф

Зазначається, що це буде перший випадок, коли в'єтнамська компанія потрапить під санкції ЄС за допомогу кремлю.

Новий пакет санкцій, який готує Європейський Союз, стосуватиметься понад 20 нових компаній, які допомагають росії обходити вже введені обмеження.

Про це повідомляє Fanancial Times.

За словами чиновників, 17-й пакет спрямований на більш ніж 20 нових компаній, які, як вважається, допомагають росії обходити санкції. Близько 12 з них розташовані в третіх країнах, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Сербією, В'єтнамом та Узбекистаном.

Зазначається, що це буде перший випадок, коли в'єтнамська компанія потрапить під санкції ЄС за допомогу кремлю.