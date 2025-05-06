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Нові санкції ЄС торкнуться понад 20 компаній, які допомагають рф

06 травня 2025, 21:55
Нові санкції ЄС торкнуться понад 20 компаній, які допомагають рф
Фото: з відкритих джерел
Зазначається, що це буде перший випадок, коли в'єтнамська компанія потрапить під санкції ЄС за допомогу кремлю.
Новий пакет санкцій, який готує Європейський Союз, стосуватиметься понад 20 нових компаній, які допомагають росії обходити вже введені обмеження.
 
Про це повідомляє Fanancial Times.
 
За словами чиновників, 17-й пакет спрямований на більш ніж 20 нових компаній, які, як вважається, допомагають росії обходити санкції. Близько 12 з них розташовані в третіх країнах, включно з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Туреччиною, Сербією, В'єтнамом та Узбекистаном.
 
Зазначається, що це буде перший випадок, коли в'єтнамська компанія потрапить під санкції ЄС за допомогу кремлю.
 
Пакет також додає до списку заборонених до експорту в росію товарів подвійного призначення, що мають потенційне військове застосування, таких як хімікати та компоненти верстатів.
 
Він також передбачає продовження дії винятку для російського проєкту "Сахалін", який є ключовим постачальником нафти та газу для Японії, до червня 2026 року.

 

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