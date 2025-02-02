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ПОЛІТИКА

Нові тарифи Трампа спричиняють торговельну кризу з Канадою, Мексикою та Китаєм

02 лютого 2025, 13:22
Нові тарифи Трампа спричиняють торговельну кризу з Канадою, Мексикою та Китаєм
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Мита для Китаю становитимуть 10%, для Канади і Мексики — 25%. На енергоносії з Канади тарифи становитимуть 10%.

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових тарифів на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. Зокрема, на експорт з Канади і Мексики будуть накладені тарифи до 25%, а на китайські товари — 10%. Ці заходи спрямовані на боротьбу з нелегальними мігрантами та наркотиками, а також на збереження економічної безпеки США. Трамп підкреслив, що мита не призведуть до інфляції, а натомість допоможуть досягти успіху для американців.

Про це повідомляє The Guardian.

У відповідь на такі кроки лідери Канади та Мексики вже оголосили про запровадження аналогічних заходів. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що країна введе 25% мито на американську продукцію на суму 155 млрд канадських доларів. За його словами, Трамп загрожує доступу американців до важливих канадських ресурсів, таких як нафта, енергоносії та деревина. Трюдо також попередив, що тарифи можуть призвести до втрати робочих місць у США.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум наказала своєму уряду вжити "тарифних і нетарифних заходів" для захисту інтересів країни. Вона також відкинула заяви Трампа про співпрацю мексиканських наркоторговців з урядом Мексики.

Китай, у свою чергу, висловив протест проти введення тарифів на свої товари та заявив, що подасть скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ). Міністерство торгівлі Китаю закликало США до відкритого діалогу і співпраці. Китай також відповів на звинувачення Трампа щодо фентанілу, заявивши, що країна активно співпрацює зі США в боротьбі з наркотиками.

Тим часом економісти попереджають, що нові тарифи можуть призвести до зростання цін на споживчі товари в США, що посилить і без того високу вартість життя. Трамп визнав, що тарифи можуть викликати короткострокові збої, але висловив сподівання, що американці зрозуміють необхідність цих заходів.

Запровадження таких тарифів вже викликало серйозну реакцію з боку міжнародних партнерів США і створює потенціал для торговельної війни з найбільшими економічними партнерами, такими як Канаду, Мексика і Китай.

КитайМексикаДональд ТрампКанадамита

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